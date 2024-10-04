Илия Топурия: Холлоуэй — бедный парень. Он не сможет вступить в размен со мной

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия высказался в адрес обладателя титула BMF американца Макса Холлоуэя.

«Макс даже не подозревает, что его ждёт. Бедный парень. Он мне слишком нравится, чтобы думать о том, что с ним будет. Он не сможет вступить в размен со мной. Потому что тогда получит то, что ему действительно нужно. Чтобы его нос вернулся на место», — сказал Топурия в прямом эфире на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Илией Топурией и Максом Холлоуэем станет главным на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).