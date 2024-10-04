«Делаю визу в США». Денис Тюлюлин — о дальнейшей карьере

Бывший боец UFC россиянин Денис Тюлюлин рассказал о дальнейших карьерных планах.

«Сейчас я в Душанбе, стараюсь получить визу в США. Но это не говорит о том, что я продолжу карьеру там. Может быть, я просто хочу туда съездить, я уже был в Америке много раз, но времени что-то посмотреть не было – сплошные тренировки. Пока ничего не могу сказать по поводу спортивного будущего. У нас большая команда, мы всегда друг другу помогаем, поэтому виза – нужная вещь.

О себе, своём будущем пока ничего сказать не могу. Я отдыхаю. Ну, как отдыхаю – каждый день в зале. Хотел отдохнуть – но парням нужно помогать. В середине октября полетим с Ринатом Фахретдиновым в Абу-Даби, у него там бой», — сказал Тюлюлин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.