Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Будет чемпионом». Тюлюлин — о перспективах Рината Фахретдинова в UFC

«Будет чемпионом». Тюлюлин — о перспективах Рината Фахретдинова в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший боец UFC россиянин Денис Тюлюлин поделился мнением о перспективах своего друга и бойца UFC Рината Фахретдинова в североамериканской лиге.

«Он будет чемпионом. Кто может его победить в полусреднем весе? Ринат развивается, растёт. Мы гоняем его. Да, были у него ошибки с Залески, например, но он сделал из них выводы. Далби – просто какой-то непробиваемый парень, тяжёлый бой был, но Ринат справился. Понятно, что есть топовые парни, но у Фахретдинова есть все данные, чтобы стать чемпионом.

Я не вижу в этом дивизионе парня, который на голову будет выше Рината по всем параметрам. Белал Мухаммад, Леон Эдвардс – крепкие парни, но ведь не непроходимые. Я вижу его чемпионом. Думаю, что он уже должен быть в топ-5», — сказал Тюлюлин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

Материалы по теме
UFC on ABC 7: Шара Буллет и Умар Нурмагомедов побеждают в Абу-Даби!
UFC on ABC 7: Шара Буллет и Умар Нурмагомедов побеждают в Абу-Даби!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android