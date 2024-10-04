«Будет чемпионом». Тюлюлин — о перспективах Рината Фахретдинова в UFC

Бывший боец UFC россиянин Денис Тюлюлин поделился мнением о перспективах своего друга и бойца UFC Рината Фахретдинова в североамериканской лиге.

«Он будет чемпионом. Кто может его победить в полусреднем весе? Ринат развивается, растёт. Мы гоняем его. Да, были у него ошибки с Залески, например, но он сделал из них выводы. Далби – просто какой-то непробиваемый парень, тяжёлый бой был, но Ринат справился. Понятно, что есть топовые парни, но у Фахретдинова есть все данные, чтобы стать чемпионом.

Я не вижу в этом дивизионе парня, который на голову будет выше Рината по всем параметрам. Белал Мухаммад, Леон Эдвардс – крепкие парни, но ведь не непроходимые. Я вижу его чемпионом. Думаю, что он уже должен быть в топ-5», — сказал Тюлюлин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.