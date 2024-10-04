Тюлюлин: дайте Анкалаеву титульник — медийка сразу вырастет

Бывший боец UFC россиянин Денис Тюлюлин считает, что медийная узнаваемость топового бойца UFC, выступающего в полутяжёлом весе, Магомеда Анкалаева вырастет после завоевания им титула чемпиона UFC.

«По мне, медийность бойца – это полный бред. Дайте Анкалаеву титульник – он станет чемпионом, и его медийка сразу вырастет. Просто не дают титульный шанс, и всё. Все эти отмазки про медийность – смешные. Пантожа, что, медийный парень? И ничего. Алекс Перейра тоже не сразу стал медийным бойцом. Или тот же Шон Стрикленд», — сказал Тюлюлин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.