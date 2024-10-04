Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тюлюлин: дайте Анкалаеву титульник — медийка сразу вырастет

Тюлюлин: дайте Анкалаеву титульник — медийка сразу вырастет
Комментарии

Бывший боец UFC россиянин Денис Тюлюлин считает, что медийная узнаваемость топового бойца UFC, выступающего в полутяжёлом весе, Магомеда Анкалаева вырастет после завоевания им титула чемпиона UFC.

«По мне, медийность бойца – это полный бред. Дайте Анкалаеву титульник – он станет чемпионом, и его медийка сразу вырастет. Просто не дают титульный шанс, и всё. Все эти отмазки про медийность – смешные. Пантожа, что, медийный парень? И ничего. Алекс Перейра тоже не сразу стал медийным бойцом. Или тот же Шон Стрикленд», — сказал Тюлюлин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

Материалы по теме
«США — близкая нам страна, а в Европе люди не те». Откровенная беседа с Тюлюлиным
Эксклюзив
«США — близкая нам страна, а в Европе люди не те». Откровенная беседа с Тюлюлиным
«У Перейры шесть нокаутов в UFC, как и у меня». Скучный стиль Анкалаева — миф? «У Перейры шесть нокаутов в UFC, как и у меня». Скучный стиль Анкалаева — миф?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android