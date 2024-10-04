«Хочешь выходить с флагом — выходи». Тюлюлин — об отношении к россиянам в UFC

Бывший боец UFC Денис Тюлюлин высказался об отношении руководства UFC к российским бойцам.

«Никто мне ничего не предъявлял никогда. И ни от кого из моего окружения я такого не слышал. А UFC – это вообще про спорт и бизнес, а не про политику. Хочешь выходить с флагом – выходи с флагом. Никто тебе ничего не скажет. Был период, когда запретили флаги. Но не только наш – а все. Но если нет запрета – пожалуйста, никто тебе ничего не запретит. Единственное, нельзя с флагом зайти в сам октагон, по пути к клетке – пожалуйста. Но запрета конкретно на российский флаг не было», — сказал Тюлюлин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.