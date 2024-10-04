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Илия Топурия – Усману Нурмагомедову: как дела с допингом? Ты всё ещё на стероидах?

Илия Топурия – Усману Нурмагомедову: как дела с допингом? Ты всё ещё на стероидах?
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия иронично обратился к Усману Нурмагомедову. Ранее Топурия заявил, что побьёт чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева в уличном бою. После этого Усман Нурмагомедов спросил, когда Топурия дрался последний раз на улице.

«Прошло много времени, если честно. Как у тебя дела с допингом? Ты все ещё на стероидах?» — написал Топурия на личной странице в социальной сети X.

Напомним, в ноябре 2023 года стало известно, что Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест был и отстранён на шесть месяцев.

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