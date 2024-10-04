Рой Джонс-младший назвал серьёзную проблему Бетербиева в предстоящем бою с Биволом

Бывший обладатель чемпионских титулов в четырёх весовых категориях и бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Рой Джонс-младший прокомментировал предстоящий титульный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими чемпионами – Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Бетербиев — панчер. Если он попадёт по Биволу, то точно нокаутирует. Как по мне, Артур один из лучших Р4Р панчеров в истории бокса. Если он сумеет потрясти Бивола, если он его поймает, тогда у него будут шансы.

Но есть одна штука, о которой болельщики часто забывают. Бетербиев уже был на канвасе. Причём где-то три или четыре раза. Обычно так бывает с мощными панчерами. Обычно они сами не очень хорошо держат удары. Удар есть, держалки нет. Если Бетербиев за 20 боёв так часто оказывался на канвасе, то это, как по мне, серьёзная проблема», — приводит слова Роя Джонса-младшего TalkSport Boxing.

12 октября в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.