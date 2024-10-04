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Пётр Ян показал тренировку перед боем с Фигейреду

Пётр Ян показал тренировку перед боем с Фигейреду
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Известный российский боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим видео. Ян показал, как готовится к следующему поединку.

«Пашем», — подписал видео Пётр.

Пётр Ян показал тренировку перед боем с Фигейреду:

Напомним, в следующем бою Пётр встретится с представителем Бразилии Дейвисоном Фигейреду, который ранее также становился чемпионом промоушена. Спортсмены сразятся 23 ноября. Противостояние возглавит турнир UFC Fight Night 247.

Ян в настоящий момент занимает третье место в рейтинге легчайшего веса UFC. Фигейреду располагается на пятой позиции.

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