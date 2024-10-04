«Таким должен быть лучший в мире». Топурия и его команда — о форме испанского бойца

27-летний испанский и грузинский боец смешанного стиля, выступающий в полулёгком весе под эгидой UFC, и действующий чемпион в своём дивизионе Илия Топурия прокомментировал изданию Marca свою форму в преддверии поединка с американским спортсменом Максом Холлоуэем.

Илия Топурия: правда в том, что я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Я сильнее, быстрее, время, рефлексы, скорость, всё четко. Поверьте мне, таким и должен быть лучший в мире! Данные, которые я дал две-три недели назад, превзошли все оценки, которые я показывал до боя с Волкановски, а до поединка с Холлоуэем мне осталось три недели.

Доктор и аналитик Топурии Альдо: мы сравнивали всё, что было зафиксировано, и когда он вошёл в топ-10, и в топ-5, и когда он выиграл титул UFC… Их сравнили, и Илия на данный момент находится в лучшем состоянии и в лучшей форме в своей жизни. Это необыкновенный уровень.

Поединок между Топурией и Холлоуэем состоится 26 октября и станет главным боем вечера на турнире UFC 308.