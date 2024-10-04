«Поддерживаю ребят с СВО!» Джефф Монсон показал свежие фото

Именитый боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен рассказал, что отправился на СВО, чтобы поддержать её участников.

«Поддерживаю ребят с СВО!» — написал Монсон.

Фото: Из личного архива Джеффа Монсона

Фото: Из личного архива Джеффа Монсона

В середине февраля 2023 года Монсон рассказал, что запустил процедуру отказа от гражданства Соединённых Штатов Америки. В середине декабря прошлого года Джефф сообщил, что больше не является гражданином США.

В смешанных единоборствах Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Два поединка с его участием завершились вничью и ещё один был признан несостоявшимся.

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