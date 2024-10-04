Бабанин поделился ожиданиями от боя Бивола и Бетербиева

Известный российский боксёр Максим Бабанин поделился мнением о предстоящем поединке между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Противостояние состоится в ночь с 12 на 13 октября мск в Саудовской Аравии.

«Крутой бой. Все ждут. Встречаются два россиянина. Все говорят, что этого не хотелось бы. Но раз так всё случилось, они должны подраться. Болею за Бивола. Но Бетербиев – очень мощный боксёр. Он может просто не давать Диме того пространства, которое дают все. Думаю, у Бивола есть на это достойный ответ. Дима выиграет по очкам. Это бокс, конечно, всё может быть. Но Бивол работает в своей манере, он её придерживается. Думаю, чтобы не форсировать события, он будет делать свою работу на 100%. Это будут все 12 раундов», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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