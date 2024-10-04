Бабанин: не удивлюсь победе Фьюри над Усиком

35-летний российский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории, Максим Бабанин сделал свой прогноз на поединок звёздных спортсменов Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«По поводу пьянок Фьюри. Возможно, поймал какой-то стресс, переживание. Бывает. Это было сразу после первого боя. У всех может такое быть, на это не стоит обращать внимание. Фьюри бывал в такой яме, не только связанной с алкоголем, что сейчас он полностью сосредоточен на подготовке. Не удивлюсь, что может быть победа Фьюри и третий бой. У Фьюри есть мотивация, чтобы победить Усика и вновь стать сильнейшим», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Реванш между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком запланирован на 21 декабря 2024 года.