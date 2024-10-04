Бывшая чемпионка WWE, ненавидящая Винса Макмэна, похвалила его гениальность

32-летняя американская рестлерша Мерседес Жюстин Кестнер-Варнадо, выступающая в федерации Al Elite Wrestling (AEW) под именем Мерседес Моне, похвалила создателя и бывшего президента федерации WWE Винса Макмэна за его гениальность. При это Моне известна своими резкими и критическими высказываниями в адрес Винса.

«Скажу так, пока я смотрела документальный фильм [«Мистер Макмэн»], во мне преобладали смешанные чувства. Многое о нём мне и так было известно. Я была в шоке, что мне и в правду пришлось работать на Винса в своей карьере. Но при этом он действительно сумасшедший гений. Макмэн и в правду поднял рестлинг на уровень стратосферы.

Винс создал вселенную, которой фанаты наслаждались на протяжении десятилетий и до сих пор наслаждаются. Он сделал реслинг больше, чем жизнь. Винс сделал всё это, и он всё это попробовал сам. Безусловно, Макмэн тоже много раз терпел неудачу в своих идеях и желаниях. И это то, что мне действительно понравилось», — приводит слова Моне издание Wrestling Inc.

Во время эфира еженедельного шоу WWE Raw 16 мая 2022 года Бэнкс и Наоми, как сообщается, уехали со съёмок после встречи с Винсом Макмэном из-за творческого спора. WWE выпустила официальное заявление, в котором утверждалось, что они «вошли в офис главы отдела по работе с кадрами WWE Джона Лауринайтиса с чемоданами в руках, положили свои пояса командных чемпионов на его стол и ушли».

Документальный фильм «Мистер Макмэн» вышел 25 сентября на Netflix.

Фото: Netflix

На данный момент Мерседес является женской чемпионкой и одной из главных звёзд женского ростера AEW. По сообщениям источников, контракт Моне с федерацией является самым высокооплачиваемым среди всех женщин-рестлеров.