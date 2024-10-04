Дмитрий Кудряшов и Грег Харди сойдутся в главном поединке турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

38-летний популярный российский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории, Дмитрий Кудряшов проведёт свой следующий поединок против 36-летнего американского спортсмена Грега Харди в главном бое турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», сообщает пресс-служба турнира.

Формат поединка – шесть раундов по три минуты.

Кудряшов — претендент на титул регулярного чемпиона мира по версии WBA (2017), чемпион по версиям WBC Silver (2016-2018). В рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» 26 апреля 2024 года провёл бой против Леонардо Даниэля Робутти и завершил его победой нокаутом.

Харди — с 2010 по 2015 год играл на позиции защитника в Американский футбол в клубах «Каролина Пантерс» и «Даллас Ковбойс». Также занимался лёгкой атлетикой, специализировался на спринтерском беге и толкании ядра. С 2018 года выступает в тяжёлой весовой категории в бойцовской организации UFC. Провёл три боксёрских боя, победив в каждом, два из них завершил нокаутом. В 2022 году провёл поединок по боксу против Хасима Рахмана-младшего, отправив его в нокдаун и победив единогласным решением судей.