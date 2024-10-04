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Недовольный боксёр ударил судью сразу после остановки боя

Недовольный боксёр ударил судью сразу после остановки боя
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На арене The Star в Сиднее (Австралия) продолжается вечер бокса, в главном событии которого в ринг должны выйти Жанибек Алимханулы и Андрей Михайлович. Спортсмены поспорят за титул чемпиона мира IBF в среднем весе.

В первом бою спортивного мероприятия сразились легковесы Чарли Каззи (Австралия) и боксёр из Папуа — Новой Гвинеи Луи Магайва. Противостояние завершилось в седьмом раунде, когда рефери остановил бой, присудив победу австралийцу. После остановки Магайва активно выражал недовольство и даже ударил судью, что может грозить ему серьёзными последствиями вплоть до длительной дисквалификации.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира.

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