«Я тебя очень люблю». Лиана Джоджуа встретилась с Мерабом Двалишвили

Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где показала фото с соотечественником чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

«Мераб, очень рада и горжусь твоими большими успехами. Ещё раз поздравляю и желаю достижения всех поставленных целей! Я тебя очень люблю», — подписала фото Лиана.

Фото: Из личного архива Лианы Джоджуа

Фото: Из личного архива Лианы Джоджуа

В последнем поединке, который проходил в ночь с 14 на 15 сентября мск в Лас-Вегасе (США), Двалишвили встречался с действующим чемпионом промоушена Шоном О'Мэлли. Бой завершился победой представителя Грузии единогласным решением судей, за счёт чего обладателем пояса лиги стал он.

Толпа фанатов встретила Мераба Двалишвили в Грузии: