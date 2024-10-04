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Дана Уайт высказался о возможном участии чемпиона UFC Перейры в боксёрских боях

Дана Уайт высказался о возможном участии чемпиона UFC Перейры в боксёрских боях
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Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о возможном участии чемпиона своего промоушена в полутяжёлом весе Алекса Перейры в боксёрских поединках.

«Я не знаю. Если посмотреть на то, где он сейчас находится, то это самая вершина. Если он победит в следующем бою, то превзойдёт рекорд Роузи. Одному богу известно, какие ещё достижения он мог бы покорить. Ему 38 лет, и от этого впечатляешься ещё больше.

Так что не знаю, будет ли он драться в боксе. Даже не думаю о таких вещах. Я не думаю о перекрёстных боях. Ненавижу перекрёстные бои, но уважаю тот факт, что он хочет этого. Знаю, что есть множество других бойцов, которые, вероятно, хотят это сделать. Но я считаю, чтобы каждый оставался на своём пути», — сказал Уайт на канале Kevin Iole в YouTube.

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