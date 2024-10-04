Звёздный рестлер WWE сказал, кто победит в реслинг-матче — Тейлор Свифт или Ким Кардашьян

45-летний американский рестлер, спортивный комментатор, актёр и бывший боец смешанных единоборств Филипп Брукс, выступающий под именем СМ Панк в популярной федерации World Wrestling Entertainment (WWE), оценил перспективы популярной певицы Тейлор Свифт в фэнтезийном реслинг-матче с Ким Кардашьян.

«Тейлор Свифт победила бы. Да, 100%. Большая победа в стиле бэбифейса (доброго по характеру персонажа, любимого публикой). Это был бы огромный, яркий и чистый, как белый лист, матч, который сорвал бы куш», — приводит слова Панка издание Wrestling Inc.

Ранее Панк высказался о возможной встрече на ринге с легендарным рестлером Стивом Остином.