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«Он — ходячее насилие». Холлоуэй — о Халиле Раунтри

«Он — ходячее насилие». Холлоуэй — о Халиле Раунтри
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32-летний американский боец Макс Холлоуэй спрогнозировал, что в поединке между Халилом Раунтри и чемпионом Алексом Перейрой не будет явного фаворита.

«Мы видели Халила Раунтри. Мы видели его взлёты и падения, его поражения. Он проиграл некоторым парням, которым, вероятно, никогда не должен был проигрывать, но, чёрт, он животное, настоящий ублюдок. Он просто ходячее насилие, братан. И между этими двумя парнями будет настоящая жестокая драка.

Самый большой вопрос в том, что я уже знаю, что собирается делать Халил. Я вам говорю, ребята, что Халил Раунтри попытается остановить удары ногами Алекса этим типа косым ударом спереди. Говорю вам, тот, который он сделал, когда выбил тому парню колено из сустава (Поединок против Модестаса Букаускаса, который был остановлен из-за травмы колена Модестаса. — Прим. «Чемпионата»). Так что это будет очень близкий бой», — приводит слова Холлоуэя издание MMA News.

Бой между Раунтри и Перейрой состоится 6 октября и станет главным поединком вечера на турнире UFC 307.

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