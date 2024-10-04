Алимханулы нокаутировал Михайловича в бое за пояс чемпиона в среднем весе в двух версиях

31-летний непобеждённый казахстанский боксёр-профессионал, выступающий в средней весовой категории, Жанибек Алимханулы нокаутировал в девятом раунде в поединке за два титула на вечере бокса в Сиднее (Австралия) новозеландского спортсмена российского происхождения Андрея Михайловича.

Поединок проходил за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO.

Для Алимханулы это 16-я победа в карьере, для Михайловича — первое поражение.

Жанибек — в любителях заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, участник Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Азиатских игр и чемпион Азии. В профессионалах — чемпион мира по версиям WBO, IBF в среднем весе.