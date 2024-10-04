Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алимханулы нокаутировал Михайловича в бое за пояс чемпиона в среднем весе в двух версиях

Алимханулы нокаутировал Михайловича в бое за пояс чемпиона в среднем весе в двух версиях
Комментарии

31-летний непобеждённый казахстанский боксёр-профессионал, выступающий в средней весовой категории, Жанибек Алимханулы нокаутировал в девятом раунде в поединке за два титула на вечере бокса в Сиднее (Австралия) новозеландского спортсмена российского происхождения Андрея Михайловича.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Жанибек Алимханулы (W) — Андрей Михайлович
04 октября 2024, пятница. 13:45 МСК
Жанибек Алимханулы
Окончено
TKO
Андрей Михайлович

Поединок проходил за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO.

Для Алимханулы это 16-я победа в карьере, для Михайловича — первое поражение.

Жанибек — в любителях заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, участник Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Азиатских игр и чемпион Азии. В профессионалах — чемпион мира по версиям WBO, IBF в среднем весе.

Материалы по теме
Видео
Жанибек Алимханулы и Андрей Михайлович успешно прошли взвешивание
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android