Дана Уайт высказался на тему следующего боя Конора Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу следующего поединка бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Я уже говорил, что Конор не будет драться до 2025 года. Сейчас у него уйма времени. Я говорю о 2025 годе. Да, это будет 2025 год», — сказал Дана на канале Kevin Iole в YouTube.

Напомним, в конце июня Макгрегор должен был сразиться с представителем США Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако противостояние отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил спортсмен из Ирландии. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Реакция Макгрегора и Фьюри на поражение Джошуа в бою с Дюбуа: