Шон О'Мэлли появился в инвалидной коляске после операции на ноге

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим видео. Спортсмен появился в кадре на инвалидной коляске. Ранее ему сделали операцию на ноге.

Шон О'Мэлли появился в инвалидной коляске после операции на ноге:

Американец говорил, что получил травму бедра перед поединком с представителем Грузии Мерабом Двалишвили, однако не стал сниматься с боя.

Напомним, поединок между Шоном и Мерабом стал главным событием вечера на турнире UFC 306, который состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе на стадионе «Сфера». Бой завершился победой грузина единогласным решением судей, благодаря чему он стал новым чемпионом промоушена.