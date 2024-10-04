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Шон О'Мэлли появился в инвалидной коляске после операции на ноге

Шон О'Мэлли появился в инвалидной коляске после операции на ноге
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим видео. Спортсмен появился в кадре на инвалидной коляске. Ранее ему сделали операцию на ноге.

Шон О'Мэлли появился в инвалидной коляске после операции на ноге:

Американец говорил, что получил травму бедра перед поединком с представителем Грузии Мерабом Двалишвили, однако не стал сниматься с боя.

Напомним, поединок между Шоном и Мерабом стал главным событием вечера на турнире UFC 306, который состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе на стадионе «Сфера». Бой завершился победой грузина единогласным решением судей, благодаря чему он стал новым чемпионом промоушена.

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