Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уланбеков пригрозил Топурии после его резких слов об Усмане Нурмагомедове

Уланбеков пригрозил Топурии после его резких слов об Усмане Нурмагомедове
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Тагир Уланбеков ответил на недавние слова чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии. Ранее Топурия заявил, что побьёт чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева в уличном бою. После этого Усман Нурмагомедов спросил, когда Илия дрался последний раз на улице, на что испанец грузинского происхождения ответил: «Прошло много времени, если честно. Как у тебя дела с допингом? Ты всё ещё на стероидах?»

«Илия, советую тебе отложить дивиденды и найти хорошего стоматолога. При первой же встрече твой зубной состав тронется», — написал Уланбеков на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Илия Топурия — Усману Нурмагомедову: как дела с допингом? Ты всё ещё на стероидах?

Илия Топурия провёл тренировку с Серхио Рамосом:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android