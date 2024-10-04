Уланбеков пригрозил Топурии после его резких слов об Усмане Нурмагомедове

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Тагир Уланбеков ответил на недавние слова чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии. Ранее Топурия заявил, что побьёт чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева в уличном бою. После этого Усман Нурмагомедов спросил, когда Илия дрался последний раз на улице, на что испанец грузинского происхождения ответил: «Прошло много времени, если честно. Как у тебя дела с допингом? Ты всё ещё на стероидах?»

«Илия, советую тебе отложить дивиденды и найти хорошего стоматолога. При первой же встрече твой зубной состав тронется», — написал Уланбеков на своей странице в социальных сетях.

Илия Топурия провёл тренировку с Серхио Рамосом: