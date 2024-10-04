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Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о следующем сопернике Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о следующем сопернике Макгрегора
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, что пока не знает, кто будет следующим соперником бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Понятия не имею, с кем будет драться Конор. Кто бы это ни был и как бы всё ни обернулось, пока мы только приближаемся к его готовности. Но я сейчас не могу ответить на этот вопрос», — сказал Дана на канале Kevin Iole в YouTube.

Ранее Макгрегор должен был провести бой с американцем Майклом Чендлером, однако поединок отменили из-за травмы пальца ноги ирландца. Позже был анонсирован бой Чендлера и бразильца Чарльза Оливейры. Он пройдёт в ноябре на турнире UFC 309.

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