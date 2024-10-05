UFC 307: прямой эфир, как и где смотреть онлайн-трансляцию

В ночь с 5 на 6 октября мск в Солт-Лейк-Сити (США) состоится турнир UFC 307, в главном поединке которого очередную защиту титула проведёт действующий чемпион промоушена в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра. Его соперником станет восьмой номер дивизиона Халил Раунтри (США).

Начало предварительного карда спортивного мероприятия запланировано на 1:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск. Посмотреть трансляцию UFC 307 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.

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