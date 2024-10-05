UFC 307: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 5 на 6 октября мск в Солт-Лейк-Сити (США) состоится турнир UFC 307, в главном поединке которого очередную защиту титула проведёт действующий чемпион промоушена в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом участников турнира:
Курт Макги — Тим Минс;
Райан Спэнн — Овинс Сен-Прё;
Карла Эспарза — Тиша Пеннингтон;
Остин Хаббард — Александр Эрнандес;
Сезар Алмейда — Игорь Потеря;
Марина Родригес — Ясмин Лусиндо;
Стивен Томпсон — Хоакин Бакли;
Роман Долидзе — Кевин Холланд;
Кетлен Виейра — Кайла Харрисон;
Жозе Альдо — Марио Баутиста;
Ракель Пеннингтон — Джулианна Пенья (поединок за титул в женском легчайшем весе);
Алекс Перейра — Халил Раунтри (бой за титул в полутяжёлом весе);
Начало предварительного карда спортивного мероприятия запланировано на 1:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск. Посмотреть трансляцию UFC 307 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.