Абубакар Нурмагомедов пригласил Илию Топурию на совместный отдых

34-летний российский полусредневес UFC Абубакар Нурмагомедов пригласил на совместный отдых действующего чемпиона UFC в полулёгком весе испанца Илию Топурию, который последнее время очень активно провоцирует на скандал всю команду бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Илия Топурия, зачем тебе это всё? Прилетай ко мне, отдохнём на берегу Индийского океана!» — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Топурия свой следующий бой проведёт 26 октября в Абу-Даби, где возглавит турнир UFC 308 боем против экс-чемпиона UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя.