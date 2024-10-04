Жанибек Алимханулы вызвал на бой Эрисланди Лару

Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы, воодушевлённый победой над австралийцем Андреем Михайловичем, заявил что хочет провести бой с чемпионом мира по версии WBA кубинцем Эрисланди Ларой и обладателем пояса WBC американцем Карлосом Адамесом.

«Хочу сказать спасибо всем, кто сегодня меня поддерживал. По поводу могу сказать, что был слишком длинный простой, больше года, да и не забывайте, что наш поединок срывался до этого. Было здорово снова выйти в ринг чтобы сбросить всю ржавчину.

Но Андрей — очень сильный боксёр с отличной командой. У них была очень правильная тактика на бой, и я уверен, что у него ещё будут громкие победы в будущем.

Теперь мне нужны бои с Эрисланди Ларой и Карлосом Адамесом. У меня сейчас есть два пояса, но мне нужны ещё два. Как только кто-то из них изъявит желание о бое, я тут же подпишу контракт», — приводит слова Алимханулы BoxingScene.

Напомним, сегодня, 4 октября в Сиднее (Австралия) Алимханулы победил Михайловича техническим нокаутом в девятом раунде.