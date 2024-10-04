Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Энтони Ярд вернётся на ринг 19 октября в Англии

Энтони Ярд вернётся на ринг 19 октября в Англии
Энтони Ярд
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Энтони Ярд вернётся на ринг 19 октября в Мидлсексе (Англия), где его ожидает 10-раундовый рейтинговый бой против пока ещё не объявленного соперника.

«19 октября я вернусь в свой родной город и уже не могу дождаться этого момента. Соперник пока не объявлен, но скоро мы с ним определимся. Арена «Copper Box» — это особое место для меня. Она находится недалеко от того места, где я вырос, и я провёл там несколько замечательных поединков. Я упорно тренировался и ждал, чтобы вернуться на ринг, чтобы показать ещё одно взрывное нокаутирующее выступление», — приводит слова Ярда BoxingScene.

Напомним, предыдущий поединок Ярда состоялся на этой же арене в феврале этого года, где он победил техническим нокаутом в третьем раунде серба Марко Николича.

Материалы по теме
Рой Джонс-младший назвал серьёзную проблему Бетербиева в предстоящем бою с Биволом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android