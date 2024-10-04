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Результаты взвешивания участников турнира UFC 307

Результаты взвешивания участников турнира UFC 307
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Сегодня, 4 октября, в Солт-Лейк-Сити (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира UFC 307, где главным событием шоу станет бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры против Халила Раунтри.

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Алекс Перейра — Халил Раунтри
06 октября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Халил Раунтри

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира (вес указан в фунтах):

Алекс Перейра (205) — Халил Раунтри (205);
Ракель Пеннингтон (135) — Джулианна Пенья (134,5);
Жозе Альдо (136) — Марио Баутиста (136);
Кетлен Виейра (136) — Кайла Харрисон (136);
Роман Долидзе (185,5) — Кевин Холланд (185,5);
Стивен Томпсон (171) — Хоакин Бакли (170,5);
Марина Родригес (115,5) — Ясмин Лусиндо (116);
Сезар Алмейда (185,5) — Игорь Потеря (185,5);
Остин Хаббард (156) — Александр Эрнандес (156);
Райан Спэнн (205,5) — Овинс Сен-Прё (205,5);
Карла Эспарза (115,5) — Тиша Пеннингтон (115);
Курт Макги (170) — Тим Минс (171).

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