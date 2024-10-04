Результаты взвешивания участников турнира UFC 307

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Сегодня, 4 октября, в Солт-Лейк-Сити (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира UFC 307, где главным событием шоу станет бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры против Халила Раунтри.

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира (вес указан в фунтах):

Алекс Перейра (205) — Халил Раунтри (205);

Ракель Пеннингтон (135) — Джулианна Пенья (134,5);

Жозе Альдо (136) — Марио Баутиста (136);

Кетлен Виейра (136) — Кайла Харрисон (136);

Роман Долидзе (185,5) — Кевин Холланд (185,5);

Стивен Томпсон (171) — Хоакин Бакли (170,5);

Марина Родригес (115,5) — Ясмин Лусиндо (116);

Сезар Алмейда (185,5) — Игорь Потеря (185,5);

Остин Хаббард (156) — Александр Эрнандес (156);

Райан Спэнн (205,5) — Овинс Сен-Прё (205,5);

Карла Эспарза (115,5) — Тиша Пеннингтон (115);

Курт Макги (170) — Тим Минс (171).