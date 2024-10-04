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Алекс Перейра и Халил Раунтри показали одинаковый вес

Алекс Перейра и Халил Раунтри показали одинаковый вес
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Сегодня, 4 октября, в Солт-Лейк-Сити (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 307, который возглавит бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры против претендента в лице Халила Раунтри.

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Алекс Перейра — Халил Раунтри
06 октября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Халил Раунтри

Оба бойца без проблем уложились в лимит допустимого веса, показав на весах одинаковые цифры — 92,99 кг.

Перейра идёт на серии из четырёх побед. Свой предыдущий бой он провёл в июне 2024 года, где победил техническим нокаутом во втором раунде Иржи Прохазку.

Раунтри добился статуса обязательного претендента благодаря серии из пяти побед. Свой последний поединок он проводил в декабре 2023 года и одержал там победу техническим нокаутом в третьем раунде над Энтони Смитом.

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