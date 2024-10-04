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Жозе Альдо — о потенциальном бое с Шоном О'Мэлли: мне это было бы интересно

Жозе Альдо — о потенциальном бое с Шоном О'Мэлли: мне это было бы интересно
Жозе Альдо
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Экс-чемпион UFC в полулёгком весе бразилец Жозе Альдо заявил об интересе к поединку против бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе американца Шона О'Мэлли.

«Мне этот бой был бы очень интересен. Мы оба с Шоном имеем серьёзный вес в нашем спорте, у нас обоих очень громкие имена. Мы бы устроили очень крутой бой», — приводит слова Альдо BJPenn.

Напомним, Альдо свой очередной поединок проведёт уже завтра, 5 октября, в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 307, где его ожидает противостояние с американцем Марио Баутистой.

Главным событием турнира UFC 307 станет бой чемпиона в полутяжёлом весе Алекса Перейры против Халила Раунтри.

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Алекс Перейра — Халил Раунтри
06 октября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Халил Раунтри
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