Жозе Альдо — о потенциальном бое с Шоном О'Мэлли: мне это было бы интересно

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе бразилец Жозе Альдо заявил об интересе к поединку против бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе американца Шона О'Мэлли.

«Мне этот бой был бы очень интересен. Мы оба с Шоном имеем серьёзный вес в нашем спорте, у нас обоих очень громкие имена. Мы бы устроили очень крутой бой», — приводит слова Альдо BJPenn.

Напомним, Альдо свой очередной поединок проведёт уже завтра, 5 октября, в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 307, где его ожидает противостояние с американцем Марио Баутистой.

Главным событием турнира UFC 307 станет бой чемпиона в полутяжёлом весе Алекса Перейры против Халила Раунтри.