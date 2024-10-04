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Исраэль Адесанья высказался по поводу реванша Дрикуса дю Плесси со Стриклендом

Исраэль Адесанья высказался по поводу реванша Дрикуса дю Плесси со Стриклендом
Исраэль Адесанья
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался по поводу возможного реванша между действующим чемпионом в этой весовой категории Дрикусом дю Плесси и экс-чемпионом Шоном Стриклендом.

«Я хорошо знаю этих ребят, потому что проводил поединки с каждым из них, а они также дрались между собой. Думаю, что результат второго боя между ними будет таким же, как и первый. Но Стрикленд очень неудобный и напористый боец. Даже если он устал, он продолжает наносить удары и мешать вам осуществить свой план. Это неважно, попадает он своими ударами или нет, он просто сбивает вас с установленного плана», — приводит слова Адесаньи MMAJunkie.

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