Алекс Перейра раскрыл план на бой с Халилом Раунтри

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра раскрыл свой план на предстоящий бой с Халилом Раунтри, с которым возглавит турнир UFC 307, 5 октября в Солт-Лейк-Сити (США).

«Это не секрет, что я не люблю долго выжидать своих соперников. Все знают мой стиль. С самого начала я буду создавать для себя моменты, которыми буду пользоваться. Все говорят, что у Халила имеются проблемы с функциональной готовностью, но я не намерен ждать пока он устанет. Не исключаю, что бой может продлиться всю дистанцию, но опираться на это я не собираюсь. Я знаю, что способен победить его досрочно нанося удары в стойке, но если понадобится, то и к борьбе я тоже готов», — сказал Перейра YouTube-каналу TheMMAHour.