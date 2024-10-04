Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра раскрыл план на бой с Халилом Раунтри

Алекс Перейра раскрыл план на бой с Халилом Раунтри
Алекс Перейра
Комментарии

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра раскрыл свой план на предстоящий бой с Халилом Раунтри, с которым возглавит турнир UFC 307, 5 октября в Солт-Лейк-Сити (США).

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Алекс Перейра — Халил Раунтри
06 октября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Халил Раунтри

«Это не секрет, что я не люблю долго выжидать своих соперников. Все знают мой стиль. С самого начала я буду создавать для себя моменты, которыми буду пользоваться. Все говорят, что у Халила имеются проблемы с функциональной готовностью, но я не намерен ждать пока он устанет. Не исключаю, что бой может продлиться всю дистанцию, но опираться на это я не собираюсь. Я знаю, что способен победить его досрочно нанося удары в стойке, но если понадобится, то и к борьбе я тоже готов», — сказал Перейра YouTube-каналу TheMMAHour.

Материалы по теме
UFC 307: титульник Перейры, возвращение Альдо и Харрисон. LIVE
Live
UFC 307: титульник Перейры, возвращение Альдо и Харрисон. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android