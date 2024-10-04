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Абдул-Рахман Дудаев нокаутировал Даниэля Оливейру в реванше на турнире ACA 180

Абдул-Рахман Дудаев нокаутировал Даниэля Оливейру в реванше на турнире ACA 180
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Сегодня, 4 октября в Грозном на турнире АСА 180 состоялся матч-реванш многоопытного российского легковеса Абдул-Рахмана Дудаева против бразильца Даниэля де Альмейды Оливейры.

Стартовый раунд был за Дудаевым. Абдул-Рахман был лучше как в борьбе, так и в стойке, и в один из моментов был близок к досрочной победе в первом раунде, но Оливейра перехватил инициативу в самой концовке, сразив россиянина на настил. Дудаева спасла сирена и поединок продолжился во втором раунде.

В конечном итоге, второй раунд стал последним в этом поединке. Дудаев боковым ударом поразил голову Оливейры и отправил его в глухой нокаут.

Таким образом, Дудаев взял реванш у Оливейры. Напомним, первое противостояние этих бойцов состоялось в октябре 2020 году, и тогда победу нокаутом в третьем раунде одержал Оливейра.

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