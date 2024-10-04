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Марио Баутиста высказался о предстоящем поединке с Жозе Альдо

Марио Баутиста высказался о предстоящем поединке с Жозе Альдо
Жозе Альдо
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Американский боец легчайшего дивизиона UFC Марио Баутиста прокомментировал предстоящий бой против экс-чемпиона UFC в полулёгком весе Жозе Альдо на UFC 307, который пройдет 5 октября в Солт-Лейк-Сити.

«Я невероятно обрадовался, когда узнал, что буду драться с Альдо. Жозе — легендарный боец UFC, и я до сих пор не верю, что он согласился драться со мной. Он имеет возможность драться с такими известными бойцами, как Генри Сехудо, но он отчаянно готов рисковать и выходить против молодых и малоизвестных бойцов. Победа над Альдо сможет вывести меня в топы дивизиона. Я всегда мечтал подраться с таким легендарным бойцом. Знаю, что Альдо уже далеко не в пиковой форме, но это абсолютно не имеет никакого значения», — приводит слова Баутисты MMAJunkie.

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