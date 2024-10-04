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Мехди Байдулаев победил Магомеда Бибулатова удушающим приёмом

Мехди Байдулаев победил Магомеда Бибулатова удушающим приёмом
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Сегодня, 4 октября, в Грозном (Чечня, Россия) состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 180, где в соглавном событии шоу российский боец легчайшего дивизиона Мехди Байдулаев сразился с соотечественником Магомедом Бибулатовым. На кону поединка стоял титул чемпиона Гран-при АСА в легчайшем дивизионе.

Уже первый раунд стал заключительным в этом противостоянии. После непродолжительной позиционной борьбы Байдулаев взял Бибулатова на удушающий приём и довёл дело до досрочной победы в свою пользу.

Таким образом, Байдулаев одержал уже 12-ю победу подряд. Всего же за плечами Мехди 18 побед в 20 поединках, при всего двух поражениях.

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