Мехди Байдулаев победил Магомеда Бибулатова удушающим приёмом

Сегодня, 4 октября, в Грозном (Чечня, Россия) состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 180, где в соглавном событии шоу российский боец легчайшего дивизиона Мехди Байдулаев сразился с соотечественником Магомедом Бибулатовым. На кону поединка стоял титул чемпиона Гран-при АСА в легчайшем дивизионе.

Уже первый раунд стал заключительным в этом противостоянии. После непродолжительной позиционной борьбы Байдулаев взял Бибулатова на удушающий приём и довёл дело до досрочной победы в свою пользу.

Таким образом, Байдулаев одержал уже 12-ю победу подряд. Всего же за плечами Мехди 18 побед в 20 поединках, при всего двух поражениях.