Результаты турнира ACA 180

Сегодня, 4 октября, в Грозном (Чечня, Россия) завершился турнир по смешанным единоборствам АСА 180, который возглавил полуфинальный бой в рамках Гран-при наилегчайшего веса между Курбаном Гаджиевым и Азамом Гафоровым.
Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков основного карда турнира:
Курбан Гаджиев победил Азама Гафорова единогласным решением судей;
Мехди Байдулаев победил Магомеда Бибулатова удушающим приёмом в первом раунде;
Абдул-Рахман Дудаев победил Даниэля Жубилео нокаутом во втором раунде;
Мухамед Коков победил Дави Рамоса раздельным решением судей;
Сулим Баталов победил Руслана Габараева единогласным решением судей;
Хердесон Батиста победил Александра Матмуратова удушающим приёмом в третьем раунде;
Джосиел Силва победил Мурада Каламова единогласным решением судей;
Мансур Хатуев победил Рыскулбека Ибраимова единогласным решением судей;
Зумсо Зураев победил Дениса Смолдарева удушающим приёмом в первом раунде;
Михаил Одинцов победил Ислама Исаева техническим нокаутом во втором раунде.