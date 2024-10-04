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Результаты турнира ACA 180

Результаты турнира ACA 180
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Сегодня, 4 октября, в Грозном (Чечня, Россия) завершился турнир по смешанным единоборствам АСА 180, который возглавил полуфинальный бой в рамках Гран-при наилегчайшего веса между Курбаном Гаджиевым и Азамом Гафоровым.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков основного карда турнира:

Курбан Гаджиев победил Азама Гафорова единогласным решением судей;

Мехди Байдулаев победил Магомеда Бибулатова удушающим приёмом в первом раунде;

Абдул-Рахман Дудаев победил Даниэля Жубилео нокаутом во втором раунде;

Мухамед Коков победил Дави Рамоса раздельным решением судей;

Сулим Баталов победил Руслана Габараева единогласным решением судей;

Хердесон Батиста победил Александра Матмуратова удушающим приёмом в третьем раунде;

Джосиел Силва победил Мурада Каламова единогласным решением судей;

Мансур Хатуев победил Рыскулбека Ибраимова единогласным решением судей;

Зумсо Зураев победил Дениса Смолдарева удушающим приёмом в первом раунде;

Михаил Одинцов победил Ислама Исаева техническим нокаутом во втором раунде.

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