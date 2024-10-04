Курбан Гаджиев вышел в финал Гран-при наилегчайшего веса и защитил свой титул

Сегодня, 4 октября, в Грозном (Чечня, Россия) состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 180, где главным событием шоу стал полуфинальный бой в рамках Гран-при в наилегчайшем весе между Курбаном Гаджиевым и Азамом Гафоровым.

Поединок продлился все отведённые пять раундов, на протяжении которых в октагоне происходило довольно конкурентное противостояние. Гаджиев был более эффективен в своих действиях как в борьбе, так и в стойке, что оценили все судьи со счётом 50-45.

Таким образом, победу единогласным решением судей и путёвку в финал Гран-при одержал Курбан Гаджиев, который также сохранил свой чемпионский титул в наилегчайшем дивизионе.