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Курбан Гаджиев вышел в финал Гран-при наилегчайшего веса и защитил свой титул

Курбан Гаджиев вышел в финал Гран-при наилегчайшего веса и защитил свой титул
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Сегодня, 4 октября, в Грозном (Чечня, Россия) состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 180, где главным событием шоу стал полуфинальный бой в рамках Гран-при в наилегчайшем весе между Курбаном Гаджиевым и Азамом Гафоровым.

Поединок продлился все отведённые пять раундов, на протяжении которых в октагоне происходило довольно конкурентное противостояние. Гаджиев был более эффективен в своих действиях как в борьбе, так и в стойке, что оценили все судьи со счётом 50-45.

Таким образом, победу единогласным решением судей и путёвку в финал Гран-при одержал Курбан Гаджиев, который также сохранил свой чемпионский титул в наилегчайшем дивизионе.

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