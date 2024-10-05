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Финалисты Гран-при АСА в наилегчайшем весе провели дуэль взглядов

Финалисты Гран-при АСА в наилегчайшем весе провели дуэль взглядов
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Чемпион лиги АСА в наилегчайшем весе Курбан Гаджиев и претендент на этот титул Азамат Пшуков провели дуэль взглядов сразу после главного поединка турнира АСА 180 в Грозном, где Гаджиев одержал уверенную победу единогласным решением судей над Азамом Гафоровым в полуфинальной стадии Гран-при.

Теперь Гаджиев и Пшуков определят победителя Гран-при в этой весовой категории.

На счету Гаджиева 23 проведенных поединка, и в 20 из них он одержал победы, при всего трёх поражениях. Что касается Пшукова, то он имеет за своими плечами 13 побед в 16 поединках (при трёх поражениях).

По предварительной информации, этот бой может состояться до конца этого года на заключительном турнире лиги АСА в Москве. который запланирован в декабре.

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