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Алекс Перейра — Халил Раунтри: во сколько начало боя на UFC 307, где смотреть трансляцию

Алекс Перейра — Халил Раунтри: во сколько начало боя на UFC 307, где смотреть трансляцию
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В ночь с 5 на 6 октября мск на арене «Дельта-центр» в американском Солт-Лейк-Сити пройдёт вечер смешанных единоборств UFC 307. Главным боем мероприятия станет защита чемпионского титула в полутяжёлой весовой категории, которую представитель Бразилии Алекс Перейра проведёт против американского бойца Халила Раунтри.

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Алекс Перейра — Халил Раунтри
06 октября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Халил Раунтри

Ориентировочное время начала поединка — 7:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 307 и событий вокруг него.

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