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Тренер дю Плесси: у Чимаева нет шансов в бою с Уиттакером

Тренер дю Плесси: у Чимаева нет шансов в бою с Уиттакером
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Морн Виссер, тренер чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси, высказался о предстоящем претендентском бое между Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым, который состоится на турнире UFC 308.

«К навыкам Хамзата в стойке есть вопросы. Он ничего не сделал с Усманом в борьбе. Что же касается Роберта, то он великолепен в стойке и отлично работает в партере. Как по мне, у Хамзата нет шансов. Ему нужно вернуться в полусредний вес и попытаться стать чемпионом. Роб победит и сделает это не решением», — сказал Виссер в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

В своём последнем бою на UFC on ABC 6 в июне Уиттакер досрочно остановил россиянина Икрама Алискерова. Чимаев не дрался с октября 2023 года, когда на UFC 294 победил решением нигерийского экс-чемпиона Камару Усмана.

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