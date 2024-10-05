Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Алекс Перейра: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
Комментарии

6 октября на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (США) чемпион организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра (11-2) проведёт защиту титула против американца Халила Раунтри.

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Алекс Перейра — Халил Раунтри
06 октября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Халил Раунтри

Алексу Перейре 37 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2021-го выступает в UFC.

В ноябре 2022 года Перейра сразился за титул в среднем весе (до 84 кг) и нокаутировал новозеландца Исраэля Адесанью. Реванш состоялся в апреле 2023-го и завершился досрочной победой Адесаньи.

В ноябре 2023 года Перейра стал чемпионом UFC в двух весовых категориях, завоевав титул в полутяжёлом дивизионе, после чего провёл две защиты.

Материалы по теме
UFC 307: титульник Перейры, возвращение Альдо и Харрисон
UFC 307: титульник Перейры, возвращение Альдо и Харрисон
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android