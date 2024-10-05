Александр Гвоздик оценил навыки Бивола

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о действующем обладателе титула WBA россиянине Дмитрии Биволе (23-0, 12 KO).
«Великолепный боец, без сомнений. Очень вдумчивый, очень техничный. Он соответствует всему, что о нём говорят. У него отличное мышление, отличная работа ног и точный джеб. Отличный боец», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Round Eight.
12 октября в Саудовской Аравии Бивол сразится за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем титулов WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым.
Бивол работает на груше голыми кулаками перед боем с Бетербиевым