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Александр Гвоздик оценил навыки Бивола

Александр Гвоздик оценил навыки Бивола
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о действующем обладателе титула WBA россиянине Дмитрии Биволе (23-0, 12 KO).

«Великолепный боец, без сомнений. Очень вдумчивый, очень техничный. Он соответствует всему, что о нём говорят. У него отличное мышление, отличная работа ног и точный джеб. Отличный боец», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Round Eight.

12 октября в Саудовской Аравии Бивол сразится за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем титулов WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым.

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