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Халил Раунтри: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Халил Раунтри: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
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6 октября на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (США) американский боец UFC Халил Раунтри (14-6), выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), сразится с действующим чемпионом бразильцем Алексом Перейрой.

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Алекс Перейра — Халил Раунтри
06 октября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Халил Раунтри

Халилу Раунтри 34 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2016-го выступает в UFC. Встречался с такими бойцами, как Пол Крэйг, Джонни Уокер, Ион Куцелаба и Энтони Смит. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и четыре поражения.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 307.

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