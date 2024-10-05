Халил Раунтри: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

6 октября на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (США) американский боец UFC Халил Раунтри (14-6), выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), сразится с действующим чемпионом бразильцем Алексом Перейрой.

Халилу Раунтри 34 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2016-го выступает в UFC. Встречался с такими бойцами, как Пол Крэйг, Джонни Уокер, Ион Куцелаба и Энтони Смит. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и четыре поражения.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 307.