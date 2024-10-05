Инсайдер: бой Жаилтона Алмейды и Сергея Спивака состоится на UFC 311

Шестой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Жаилтон Алмейда (21-3) выступит на турнире UFC 311, который состоится 19 января, сообщает в социальных сетях инсайдер Лео Гимараеш.

Соперником Алмейды станет седьмой номер молдаванин Сергей Спивак (17-4).

Жаилтону Алмейде 33 года. Бразилец дерётся в UFC с 2022 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и одно поражение. В своём последнем бою на UFC 302 в июне Алмейда победил удушающим приёмом молдаванина Александра Романова.

Сергею Спиваку 29 лет. Боец выступает в UFC с 2019 года. Всего на его счету в организации восемь побед и четыре поражения. В последнем бою на UFC on ESPN 61 в августе одолел приёмом поляка Марчина Тыбуру.