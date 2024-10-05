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Гвоздик назвал качество Бетербиева, которое недооценивают в боксе

Гвоздик назвал качество Бетербиева, которое недооценивают в боксе
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о действующем обладателе титулов WBC, IBF и WBO россиянине Артуре Бетербиеве (20-0, 20 KO).

«Бетербиев – нападающий, он идёт вперёд и не перестаёт выбрасывать удары, очень сильный… Но также и очень умный. Как по мне, люди сильно недооценивают его боксёрские навыки», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Round Eight.

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев сразится за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем титула WBA соотечественником Дмитрием Биволом.

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