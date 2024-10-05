Конор Макгрегор дал прогноз на главный бой турнира UFC 307

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о предстоящем титульном поединке в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и американцем Халилом Раунтри, который состоится на турнире UFC 307.

«Перейра выглядел немного измотанным на взвешивании. Любой может победить. Я склоняюсь к Перейре, он в форме, большой и бьющий. Но у Халила есть данные для того, чтобы стать серьёзной угрозой», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Халилу Раунтри 34 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2016-го выступает в UFC. Встречался с такими бойцами, как Пол Крэйг, Джонни Уокер, Ион Куцелаба и Энтони Смит. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.