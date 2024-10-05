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Гвоздик ответил, что нужно Биволу для того, чтобы дать бой Бетербиеву

Гвоздик ответил, что нужно Биволу для того, чтобы дать бой Бетербиеву
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Бетербиев дрался со многими парнями, которые хорошо двигаются. И они не смогли уйти от него. Он знает, как драться с такими ребятами. Думаю, это будет очень тяжёлая задача для Бивола.
Помимо технической и тактической части, вы должны быть уверены в своей физической подготовке. Потому что с таким парнем, как Бетербиев, вы должны всё время поддерживать высокие обороты. И это выматывает. Поэтому, чтобы драться с Бетербиевым, ваши кондиции должны быть в отличном состоянии», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Round Eight.

Напомним, поединок Бетербиева и Бивола состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

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