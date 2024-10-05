В команде Дрикуса дю Плесси назвали сроки его следующего боя в UFC

Морн Виссер, тренер чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси, высказался о сроках следующего выступления своего бойца.

«Мы разговаривали с нашим менеджером, он общался с UFC. Сейчас можно быть уверенным только в одном – мы должны быть готовы подраться в Сиднее в феврале.

Стрикленд одержал одну победу после Дрикуса, над Костой. У Уиттакера две победы. Как по мне, следующим на очереди будет Уиттакер в феврале», — сказал Виссер в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году и в январе сразился за чемпионский титул, одолев раздельным судейским решением американца Шона Стрикленда. Всего на его счету в UFC семь побед и ни одного поражения.